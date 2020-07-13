Barış Murat Yağcı kimdir boyu kaç instagramı salladı!
Survivor büyük finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı yayınla Galaport'ta yapılacak. Şampiyonluk koltuğuna aday isimlerden biri de oyuncu ve model Barış Murat Yağcı oldu. Survivor'da kendimi buldum diyen Barış Murat Yağcı 1.90 boyunda ve 30 yaşında. Aslen İzmirli olan Barış Murat Yağcı'nın annesi, babası ve kardeşi kimdir?
Survivor 2020 büyük finaline artık saatler kaldı, bu akşam canlı yayınla Galataport'ta gerçekleştirilecek olan Survivor büyük finaline adını yazdıran 3 isimden biri olan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı hayatı ile merak konusu oldu. Survivor'da kendimi buldum, içime kapanık sessiz biriydim diyen Barış Murat Yağcı aslen İzmirli ve 30 yaşında. Fox'ta yayınlanan Şefkat Yerimdar dizisinde rol alan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.