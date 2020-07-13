Barış Murat Yağcı kimdir boyu kaç instagramı salladı!

Survivor 2020 büyük finaline artık saatler kaldı, bu akşam canlı yayınla Galataport'ta gerçekleştirilecek olan Survivor büyük finaline adını yazdıran 3 isimden biri olan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı hayatı ile merak konusu oldu. Survivor'da kendimi buldum, içime kapanık sessiz biriydim diyen Barış Murat Yağcı aslen İzmirli ve 30 yaşında. Fox'ta yayınlanan Şefkat Yerimdar dizisinde rol alan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu.