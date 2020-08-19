Barış Murat Yağcı ile Nisa arasında neler oluyor Survivor bitti Cemal Can'la dostluk bitti
Survivor yarışmasının sıkı dostlarından Cemal Can ve Nisa'nın arası açıldı, hayranları bu duruma tepkilerini anında verdi. Nisa'nın Barış Murat Yağcı ile samimi yakalanması da bu durumu etkiledi.
Survivor 2020 yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran isimlerden Cemal Can ve Nisa Bölükbaşı'nın dostluğu Dominik Adası'nda herkesin ilgisini çekti, ikili binlerce kişinin sevgisini kazandı. Survivor'daki sempatik tavırları ve dürüstlüğüyle şampiyonluğu göğüsleyen Cemal Can, bu halleriyle yalnız şampiyonluğu değil milyonlarca kişinin gönlünü de kazandı.
Cemal Can için bu durumu en çok sosyal medya hesapları gözler önüne serdi. 5.5 ayda 250 bin takipçiden 4 milyon takipçi sayısına ulaşan Cemal Can'ın adadan Türkiye'ye dönüşü mükemmel oldu. Survivor’dan sonra İzmir’e tatile giden Cemal Can dün İstanbul’a döndü. Korona günlerinde sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden iletişimde olan Canseven’in takipçi sayısındaki düşüş dikkat çekti.
Yarışma süresince 4 milyon gibi rekor bir takipçi sayısına ulaşan Cemal Can’ı 200 bin kişi takipten çıkardı. Bu ani düşüşün nedeni olarak Nisa Bölükbaşı gösterildi.
Survivor’ın son günlerine kadar çok yakın olan Cemal Can ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra ayrı düştü. İddiaya göre, Prag’a ailesinin yanına giden Nisa ve Cemal Can arasında ipler koptu. Birbirinden uzaklaşan iki arkadaşın bu dargınlığı takipçilerine de yansıdı.