Barış Arduç son haliyle ortalığı yıktı! Çukur'un yıldızı saç uzattı
Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç, karantina imajını sosyal medya hesabından yayımladı.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a son transferlerden biri olan Barış Arduç, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini gönüllü karantina altına aldı. Barış Arduç, bu esnada birçok ünlü ismin aksine sosyal medyada uzak kaldı. Yeni haliyle ortaya çıkınca sosyal medya sallandı.
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Birçok ünlü isim, unutulmamak için hayranlarıyla sosyal medya hesaplarından iletişimde kalırken Arduç, resmen bir sosyal medya detoksuna girdi.
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Hayranlarının gözlerinden uzak kalan Barış Arduç gönüllerden ise uzak kalmamış olacak ki dönüşü muhteşem oldu.
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Uzun bir süredir Instagram'da fotoğraf paylaşmayı ihmal ettiğini kendisi de fark eden Barış Arduç, yeni imajını paylaştı. Instagram'da yer yerinden oynadı.
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