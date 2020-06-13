Barış Arduç son haliyle ortalığı yıktı! Çukur'un yıldızı saç uzattı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a son transferlerden biri olan Barış Arduç, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini gönüllü karantina altına aldı. Barış Arduç, bu esnada birçok ünlü ismin aksine sosyal medyada uzak kaldı. Yeni haliyle ortaya çıkınca sosyal medya sallandı.