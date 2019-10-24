Barış Arduç Gupse Özay çiftine 22 bin TL kira fazla geldi
Haklarında sürekli ev değiştirdikleri haberleri çıkan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, Zincirlikuyu Levazım’da oturdukları 2 katlı villadan da taşınmaya karar verdi.
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın 6 yıl önce başrolünü paylaştıkları 'Deliha 1' filminin setinde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor.
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Tv100’de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programının haberine göre yaklaşık 1,5 yıldır oturdukları villadan taşınma kararı alan çiftin 22 bin TL olan kirayı çok buldukları öğrenildi.
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Evi toplamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, çevrelerine de haber salarak yeni yer aramaya başladı.
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Ünlü çiftin birçok meslektaşı gibi gözlerden uzak olmak için Zekeriyaköy civarında bir villa aradıkları öğrenildi.
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