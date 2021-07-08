Barış Akarsu ölmeden 6 saat önceki görüntüleri işte olay video!

Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan Barış Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. 14 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.