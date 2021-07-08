Barış Akarsu ölmeden 6 saat önceki görüntüleri işte olay video!
Şarkıcı Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu. Videoda 'sanki öleceği içine doğmuş gibi' sevdiklerine tek tek sarıldığı görülen Barış Akarsu'nun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere 'Daha bir hafta buradayım' dediği anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan Barış Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. 14 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.
14 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun ölümüne neden olan kazadan önce çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.
28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.
İŞTE BARIŞ AKARSU'NUN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON 6 SAATİNDE YAŞADIKLARI