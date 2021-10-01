Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Esra Erol Müge Anlı Kazara Aşk'a reyting şoku

MasterChef'te üçüncü defa dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu oyunun ardından eleme potasındaki isimler netlik kazanacak. Kırmızı ve mavi takım, son takım oyununda yaptıkları en leziz yemekleri izleyicilerin beğenisine sundu. Masterchef reytinglerde ilk 10'a giremedi.