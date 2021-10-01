Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Esra Erol Müge Anlı Kazara Aşk'a reyting şoku
30 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
Melahat Oruç, 19 yaşındaki engelli kızı Fatma'nın evli ve 2 çocuk babası Ahmet Kaymaz'a kaçtığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istediği Esra Erol reytinglerde zirve yarışından koptu.
Engin Altan Düzyatan; Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı reytinglerde hüsrana uğradı.
MasterChef'te üçüncü defa dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu oyunun ardından eleme potasındaki isimler netlik kazanacak. Kırmızı ve mavi takım, son takım oyununda yaptıkları en leziz yemekleri izleyicilerin beğenisine sundu. Masterchef reytinglerde ilk 10'a giremedi.