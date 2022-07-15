Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile yollarını ayrımıştı. Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi belli oldu!
TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile yollarını ayıran yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun bomba gibi olan yeni projesi belli oldu.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği 'Tahir Kaleli' karakteri ile hafızalara kazınan, TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynayan Ulaş Tuna Astepe geçtiğimiz günlerde dizi ile yollarını ayırmıştı.
34 yaşındaki başarılı ve ünlü oyuncu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Midilli Fatihi Sipahi Yakup Ağa'nın 3. oğlu Hızır Reis'i canlandırıyordu. Astepe'nin yeni projesi belli oldu.
Oyuncunun, O3 Medya imzası taşıyan ağustos ayında sete çıkacak Yeni İstanbul dizisi ile anlaşması bekleniyor. Astepe dizide ideal bir başhekim olan Barış Güvener karakterini oynayacak.
Astepe'nin cevabı merakla beklenirken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yeni oyuncu kadrosuyla sezona başlayacak.