Barbaros dizisine yeni bomba transferler kadro efsane Engin Altan Düzyatan başrol
Engin Altan Düzyatan'ın başrolündeki TRT1'de yayımlanacak Barbaros dizisine iki yeni oyuncu daha katıldı. Efsane bir kadroyla büyük bütçeli bir iş geliyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından TRT1 ekranlarına Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisiyle dönüyor. Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise tam gaz devam ediyor. TRT1 bu dizi için oldukça büyük bir bütçe ayırdı. Barbaros dizisinin denizlerde geçen bir öyküye hayat vermesi nedeniyle gemiler inşa edildi.
Gemi inşalarının maliyeti ise oldukça tuzlu. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor. Yapılan gemilerin görselleri geçtiğimiz günlerde basında gösterildi.
Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ekranda olmayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisi ile yeniden ekranlarda yerini alacak.
Ayrıca Barbaros dizisinde Sen Anlat Karadeniz dizisinden tanınan Ulaş Tuna Astepe olduğu da belirtildi. Oyuncu uzun zamandır ekranlarda görülmedi.