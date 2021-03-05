Banyodaki aynayı kaldıran genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer aynanın arkasında...
Evini bir türlü ısıtamayan genç kadın, dairesindeki gizemli rüzgarın kaynağını araştırırken banyodaki aynağı kaldırınca hayatının şokunu yaşadı.
Şehirde kar amacı gütmeyen bir kuruluş için çalışan Samantha Hartsoe, yakınında pencere veya çalışan havalandırma deliği olmamasına rağmen banyosunda esen serin bir esintiyi fark ettiğinde kafası karıştı.
Bir süre devam eden araştırmanın ardından Samantha, esintinin lavabonun üzerinde asılı duran aynanın etrafından geldiğini fark etti.
Aynayı kaldırdığında ise tam anlamıyla şok geçirdi çünkü diğer tarafta büyük bir delik olduğunu gördü.
Samantha, TikTok hesabında yayınladığı görüntülerde, "New York'taki dairemdeyim ve ortam bir hayli soğuk. Isıtmayı ne kadar artırırsam artırayım fark etmiyor, içerisi hep soğuk ve üşüyorum" diyor.