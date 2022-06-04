Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye veryansın: ''O kalın belleriyle taklit ediyorlar''
Geçtiğimiz günlerde, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında dans eden Aleyna Tilki, Banu Alkan'ın ağır sözlerine maruz kaldı. Birçok ünlünün kendisine özendiğini düşünen Banu Alkan bu kez Aleyna Tilki'yi radarına aldı: "Beni izleyip o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor". Banu Alkan'ın gerçek ismi nedir? İşte detaylar...
Aleyna Tilki, reklam yüzü olduğu markanın davetinde çılgınlar gibi dans etti, sosyal medyada dans görüntüleri paylaşıldı. Çok konuşulan o görüntüler sonrası Banu Alkan'dan acımasız yorumlar geldi.
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Alkan, Tilki'nin kendisini taklit ettiğini söyledi. Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştıran Alkan:
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"Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.
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