Banu Alkan hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı iki kişiyle evli çıktı ortalık yangın yerine döndü!
Afrodit lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan, geçtiğimiz haftalarda nişanlandığını açıklamıştı. Fakat magazin kulislerinde dönen sıcak haber, ortalığı fena halde kızıştıracak. Alkan, Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul edip nişanlandığını söylemişti. Yıldız ile ilgili ortaya atılan iddialar Banu Alkan'a hayatının şokunu yaşattı.
Banu Alkan, yakın zamanda Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık nişanlısı ile ilgili paylaşımlar yapan Alkan'a tokat niteliğinde bir iddia ortaya çıktı. Kemal yıldız ile ilgili bu iddia magazin gündemini de adeta çalkaladı. Bakın ortaya atılan o bomba iddia ne...
Banu Alkan ile ilgili olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, kısa süre öncesinde bir mekânda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu.
Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Afrodit’in nişanlısı Kemal Yıldız’ın kim olduğu ise merak konusu olmuş bir çok kesim tarafından araştırılmıştı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.
“Hem Türkiye’de hem de Hollanda’da hâlâ evli”
Yakın dostu Banu Alkan’a kötü haber veren Onur Akay, “Banu Alkan’ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama Türk asıllı Kemal Yıldız’ı, çok önemli kaynaklardan araştırdım.