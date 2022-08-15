Banu Alkan hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı iki kişiyle evli çıktı ortalık yangın yerine döndü!

Banu Alkan, yakın zamanda Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık nişanlısı ile ilgili paylaşımlar yapan Alkan'a tokat niteliğinde bir iddia ortaya çıktı. Kemal yıldız ile ilgili bu iddia magazin gündemini de adeta çalkaladı. Bakın ortaya atılan o bomba iddia ne...