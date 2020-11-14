Banu Alkan Bülent Ersoy'la beraber geri dönüyor! Açıklamaları bomba
Bülent Ersoy ile yeniden ekranlara döneceğini söyleyen Banu Alkan, Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini ifade etti.
Bülent Ersoy'la yeni bir projeye başlayacağıyla ilgili haberlere açıklık getiren Alkan, "Görüşmeler yaptık ama formatı açıklamam şimdilik doğru olmaz" dedi. Afrodit, Posta'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
"Sizin gibi bir oyuncu bugün neden sinema ya da dizilerde yok" sorusu üzerine dobra açıklamalarda bulunan Banu Alkan, şunları anlattı:
"Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem.''
''Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin en zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hala Filiz Akın"
Siyasi duruşundan bahseden Banu Alkan sözlerine şöyle devam etti:
"Bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak isterim. Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o.''