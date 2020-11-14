Banu Alkan Bülent Ersoy'la beraber geri dönüyor! Açıklamaları bomba

"Sizin gibi bir oyuncu bugün neden sinema ya da dizilerde yok" sorusu üzerine dobra açıklamalarda bulunan Banu Alkan, şunları anlattı:

"Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem.''