Bankaların promosyon yarışı! EYT ile birlikte kesenin ağzını açtılar
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 2.5 milyon kişi daha emekli olacak. Ocak zammının da eklenmesiyle harekete geçen bankalar promosyon için kesenin ağzını açıyor. Promosyonun 10 bin liraya çıkması bekleniyor.
EYT düzenlemesiyle birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bu durum bankaların promosyon iştahının yeniden kabarmasına neden oldu.
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Dünya'nın haberine göre EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı. Halihazırda banka promosyonları 3 bin TL ile 7.500 TL arasında değişiyor.
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Yeni yılla birlikte emekli promosyonu kampanyasını duyuran ilk banka Garanti Bankası oldu.
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Garanti Bankası Emekli Promosyonu bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.
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