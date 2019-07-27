Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum
Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankaların faiz oranlarında bir değişiklik oldu mu? Halk Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, TEB, VakıfBank'ın ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları şöyle;
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.3
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.55
114
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2
Taşıt kredisi: 1.89
Konut kredisi: 1.79 (120 ay)
214
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 2.22
Konut kredisi: 1.93
314
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.04
Taşıt kredisi: 1.85
Konut kredisi: 1.49
414