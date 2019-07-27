Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum

Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum

Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankaların faiz oranlarında bir değişiklik oldu mu? Halk Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, TEB, VakıfBank'ın ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları şöyle;

Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum - Sayfa 1

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.3
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.55

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Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum - Sayfa 2

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2
Taşıt kredisi: 1.89
            Konut kredisi: 1.79 (120 ay)

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Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum - Sayfa 3

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 2.22
Konut kredisi: 1.93

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Bankaların faiz oranları düştü mü? Merkez bankası faiz indiriminin ardından son durum - Sayfa 4

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.04
Taşıt kredisi: 1.85
Konut kredisi: 1.49

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