Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı şok görüntüler kamerada

İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı.