Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Bu kokunun kilosu 16 bin lira gram gram satılıyor

Bursa’da tarihî hanlar bölgesindeki dükkânında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi. Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz. Bu esansı genelde yaşlılarımız ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız alıyor. Ayrıca misk-i amber, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı ebeveynler çocukları için de talep ediyor’’ dedi.