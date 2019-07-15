Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücü değişimi yapmak için kenara çeken otomobile kamyonet çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Tuzla mevkisinde İzmir yönüne giden Sevcan Yıldırım, sürücü değişimi için otomobilini yolun kenarına çekti.
110
Aynı yönde giden Orçun Yıldız yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
210
Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki 2 kişi yaralandı.
310
hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
410