Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücü değişimi yapmak için kenara çeken otomobile kamyonet çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı - Sayfa 1

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Tuzla mevkisinde İzmir yönüne giden Sevcan Yıldırım, sürücü değişimi için otomobilini yolun kenarına çekti.

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Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı - Sayfa 2

Aynı yönde giden Orçun Yıldız yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

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Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı - Sayfa 3

Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de yol kenarındaki araca kamyonet çarptı 4 yaralı - Sayfa 4

hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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