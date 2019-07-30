Balıkesir'de imam camiyi botanik bahçeye çevirdi takdir topladı

1900 yılında hizmete giren ve ilçe merkezinde ki en eski camisi olma özelliği taşıyan Hacıilyas Camisine 2009 yılında camiye imam-hatip olarak atanan Hasan Demirtaş, bakımsız bir halde bulduğunu söylediği cami bahçesini elinden geldiği kadar düzenledi.