Balıkesir'de gerçeği öğrenen kadın dehşeti yaşadı: Evini bastı dağlık alanda...
BALIKESİR'de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha Atlar'a sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu 43 yaşındaki Serdar Gülser dehşeti yaşattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili, ilişki yaşamaya başladı. Atlar, iddiaya göre 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Zeliha Altar, ilişkiye devam edemeyeceğini ve ayrılmak istediğini söyledi.
Serdal Gülser, kendisinden ayrılmak isteyen Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, defalarca yaşadığı silahlı tehdit nedeniyle polis merkezine gidip, Gülser'den şikayetçi oldu.
Kararı ihlal etti: Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.
Burada seni gömeceğim: Serdal Gülser, bir süre sonra akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.