Balıkesir'de can sıkıntısından başladı! Milyonlar onun videolarını izliyor

Bir gün arkadaşı ile koyunlarını merada otlatırken can sıkıntısına çektikleri videoyu bir sosyal video paylaşmaları üzerine başlayan serüven onu sosyal medya fenomeni haline getirdi. 25 binin üzerinde takipçisi olan ve videoları 3 milyon üzerinde izlenen Nuri Saltan “Balıkesir Havran’da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Köy hayatı ve hayvancılıkla ilgili videolar çekiyorum” dedi.