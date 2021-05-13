Balıkesir'de büyükbaş hayvanlara önce pedikür yapıyor sonra da oje sürüyor
BALIKESİR'de Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvanların toynaklarına bakım yapıyor. Yaptığı işin bir nevî pedikür olduğunu söyleyen Ramazan Uşakçı, sürdüğü ardıç katranının da oje görevini üstlendiğini dile getirdi.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy’de yaşayan Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvan sağlığı için bir nevî nalbant hizmeti vererek onların toynaklarına bakım yapıyor. Büyükbaş hayvanlarda ayak sağlığının önemli olduğunu söyleyen Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvanların toynaklarını törpüleyerek yere daha sağlam basmasını sağladığını belirtiyor.
Yaptığı işin bir nevî pedikür olduğunu söyleyen Ramazan Uşakçı, sürdüğü ardıç katranının da oje görevini üstlendiğini dile getirdi.
Ramazan Uşakçı ardıç katranının büyükbaş hayvanların ufak tefek yaralarına iyi geldiğini ifade ederken, toynakların bakımının hayvan sağlığı için önemli olduğunu söyledi. Köy köy dolaşarak büyükbaş hayvanların toynaklarına bakım yapan Ramazan Uşakçı yaptığı işle ilgili şunları söyledi:
“Büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yapıyorum. Merkezdeki köylerde bu işi yapıyorum. Hayvanların tırnakları büyük olduğu zaman genelde sıkıntı yaratıyor. Tırnak büyüdükçe kırılma ve yaralanma oluşuyor. Bunların düzenli şekilde bakımlarını yapıyoruz. Genelde yaptığımız iş altı aydan altı aya yapılması lazım ama köylerde bu bakım olayı tam olarak oturmadı."