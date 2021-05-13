Balıkesir'de büyükbaş hayvanlara önce pedikür yapıyor sonra da oje sürüyor

“Büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yapıyorum. Merkezdeki köylerde bu işi yapıyorum. Hayvanların tırnakları büyük olduğu zaman genelde sıkıntı yaratıyor. Tırnak büyüdükçe kırılma ve yaralanma oluşuyor. Bunların düzenli şekilde bakımlarını yapıyoruz. Genelde yaptığımız iş altı aydan altı aya yapılması lazım ama köylerde bu bakım olayı tam olarak oturmadı."