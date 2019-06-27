Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü - Sayfa 1

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi.

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Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü - Sayfa 2

Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı.

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Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü - Sayfa 3

Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü.

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Balıkesir'de bir adam doktor kızını acımasızca öldürdü - Sayfa 4

Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

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