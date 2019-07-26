Balıkesir'de belediye başkanından alkışlanacak hareket! Herkesin takdirini topladı
BALIKESİR 'de Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bir çocuğun hayallerinin gerçekleşmesi için verdiği talimatla herkesin takdirini topladı.
Balıkesir'de Abdi Kaya isimli çocuğun hayallerinin gerçekleşmesi için talimat veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, makam aracını sünnet arabası yaptı. Başkan Bahçavan kendisi de sünnet çocuğunun şoförü oldu.
Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Sünnet Düğününün masraflarını ise Bursa Dursunbeyliler Derneği ve ilçedeki esnaflar karşıladı.
Bütün mahalle sakinlerinin davet edildiği sünnet düğününe Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, meclis üyeleri, Bursa Dursunbeyliler Derneği Başkanı Aydın Keyik, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Yemek daveti ile başlayan Sünnet Cemiyetinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Barana ve Poyrat Halk Dansları ekiplerinin sahne aldığı sünnette, mahalli sanatçı Selami Bayram da sahne aldı.