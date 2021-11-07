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Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde son zamanlarda zeytin hasadı sırasında yaşanan zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri devriyelerini 24 saate çıkardı. Devriyelere jandarma komando timleri de eşlik ediyor.

Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

BALIKESİR'de hasat mevsiminde zeytincilerin en büyük sorunlarının arasında yer alan zeytin hırsızlıklarının önüne geçilmesi için Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında bir toplantı yapıldı.

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Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

Toplantıda alınan kararlar neticesinde jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri bölgede 24 saat görev yaparak hırsızlık olaylarının önüne geçecek.

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Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

Devriye ekiplerine ayrıca jandarma komando timleri de eşlik edecek.

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Balıkesir Edremit'te zeytinliklere komando koruması

Yapılan uygulama hakkında konuşan zeytin üreticisi Mehmet Semerci, "Bugün biz zeytinciler devletimizi yanımızda hissettik. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, kolluk kuvvetlerimizle ürünümüzü korudunuz, emeğimizi korudunuz. Sonsuz teşekkür ederim bütün zeytincilerin adına" dedi.

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