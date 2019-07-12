Balıkçıları korkutan av! Atlas Okyanusu'nu geçti ilk kez Antalya'da görüldü

Türünün özellikleri neler?

İnsana herhangi bir zararı yoktur, balıkçılar korkup öldürdüğü için üzüldüm. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Eti yenebilir. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Karanlıkta aktif olurlar. Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı." diye konuştu.