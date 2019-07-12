Balıkçıları korkutan av! Atlas Okyanusu'nu geçti ilk kez Antalya'da görüldü
ANTALYA Limanı açıklarında amatör balıkçıların oltasına 60 metre derinlikten bir yılan balığı türü takıldı. Antalya'da ilk kez görülen balığı güverteye çeken balıkçılar, zehirli olduğunu düşünerek korkup öldürmek zorunda kaldı.
Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya'da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini kaydetti.
60 metre derinlikte yakalandı
Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Prof.Dr. Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü aktardı.
Atlantik okyanusu orjinli bir balık
Balığın Türkiye kıyılarında daha önce sadece İskenderun Körfezi'nde yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Atlantik okyanusu orjinli bir balık. Bilimsel dünyaya Antalya'da da yakalandığını bildirdik. Akdeniz'de nadir görülen türlerinden biridir.
Türünün özellikleri neler?
İnsana herhangi bir zararı yoktur, balıkçılar korkup öldürdüğü için üzüldüm. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Eti yenebilir. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Karanlıkta aktif olurlar. Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı." diye konuştu.