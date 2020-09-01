Balık yasağı kalktı tezgahlar palamutla doldu fiyatlar yine de pahalı

35 senedir Kumkapı'da balıkçılık yapan Erkan Sarıyaprak, sezonun bereketli başladığını söyledi. Sarıyaprak, "Dün ağlar atıldı bugün bereketli başladı. İstavrit geldi, sardalya bol geldi. Bir de palamut kendini gösterdi. Palamut bol bol gelmeye başladı. Bundan sonra bol bol balık gelecek halkımız balık yiyecek. Çinakop ve lüfer de bekliyoruz Ekim'de onların mevsimi başlıyor. O zaman da çinekop ve lüfere doyacak insanlar. Palamudun mezatta tanesi 25 lira yaptı, biz burada 30 liraya satıyoruz. İstavrit var kilosu 20 lira yaptı biz 25 liraya satıyoruz. Fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz. Halkımız bu pandemi döneminde balık yesin, bu hastalıktan balıkla kurtulalım istiyoruz. Balıklar sabah saat 5 gibi geldi. Bizler de tezgahlarımızı kurmaya başladık. Tüm halkımızı Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.