Balık pulu hastası Mehmet Emir'e Haluk Levent'ten büyük destek!
Sevgi- Aydın Özerdoğan çiftinin çocukları Mehmet Emir, 5 yıl önce balık pulu veya balık derisi hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastalığıyla doğdu. Yardım bekleyen aileye Haluk Levent ve AHBAP Platformu destek oldu.
Oğullarının tedavisi için İstanbul'a taşınmak zorunda kalan aile, beklediği yardıma ulaştı. Sosyal madyada başlatılan kampanya sonrası aileye, sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) yardım eli uzattı. Ailenin 2 yıllık kirası ile krem masraflarının karşılanması kararlaştırıldı.
Gözleri açık uyumak zorunda: Doğumundan sonra 70 gün yoğun bakımda kalan, her gün kremlenmesi ve banyo yaptırılması gereken Emir'in hastalığı, göz, kulak, karaciğer, böbrek, beyin gibi birçok organında da rahatsızlıklara yol açtı. Ev kadını annesi ve kaynak ustası babası, Emir'in hastalığına çare bulamadı. Göz kapakları olmadığından gözleri açık uyumak zorunda kalan, dudaklarını birleştiremediğinden birçok kelimeyi yutarak konuşan Mehmet Emir'in babası Aydın Özerdoğan ise, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
Daha büyük sıkıntılar vardı: "Emir'in şu anki hali en güzel hali. Doğduğundan bu yana getirebildiğimiz en güzel hali. Çok daha büyük sıkıntılar vardı. Beyin, karaciğer, böbrek, kulak ve göz gibi birçok organında. Karaciğer enzimleri için bir ilaç kullanıyor, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları takip ediliyor. Hastalık vücut gelişimini de yavaşlatıyor. Uyurken gözleri açık kaldığından bolca jel sürüp, dış etkenlerden de korumak için göz bandıyla kapatıyoruz. O şekilde uyuyabiliyor"
7-8 çeşit krem kullanılıyor: Emir'in tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında nemlendirici krem geldiğine dikkat çeken Özerdoğan, bugüne kadar birçok krem denediklerini, doktorların önerisiyle bugün 7-8 çeşit krem kullandıklarını dile getirdi. Kremlerin 3'ünün SGK tarafından karşılandığını belirten Özerdoğan, “Kremlerin özelliği kortizonsuz, yani paraben içermemesi. Katkı olmaması gerekiyor. Doğal olmalı. Böylece vücudu daha uzun süre nemli tutmaya yarıyor" dedi.