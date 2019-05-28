Balık pulu hastası Mehmet Emir'e Haluk Levent'ten büyük destek!

Daha büyük sıkıntılar vardı: "Emir'in şu anki hali en güzel hali. Doğduğundan bu yana getirebildiğimiz en güzel hali. Çok daha büyük sıkıntılar vardı. Beyin, karaciğer, böbrek, kulak ve göz gibi birçok organında. Karaciğer enzimleri için bir ilaç kullanıyor, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları takip ediliyor. Hastalık vücut gelişimini de yavaşlatıyor. Uyurken gözleri açık kaldığından bolca jel sürüp, dış etkenlerden de korumak için göz bandıyla kapatıyoruz. O şekilde uyuyabiliyor"