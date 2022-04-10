Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.
Son dönemde sahne kostümleriyle öne çıkan şarkıcı Gülben Ergen takipçisinden gelen soruları yanıtladı.
Ünlü isimler son dönemde, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu uygulamayı sık sık devreye sokan isimlerden biri de Gülben Ergen.
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Geçtiğimiz aylarda bir takipçisi Ergen'e "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltmişti.
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.Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını vermişti.
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Bir takipçisinin "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyorlar" yorumuna ise yanıtı şaşırtmıştı.
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