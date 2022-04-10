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Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

Son dönemde sahne kostümleriyle öne çıkan şarkıcı Gülben Ergen takipçisinden gelen soruları yanıtladı.

Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

Ünlü isimler son dönemde, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu uygulamayı sık sık devreye sokan isimlerden biri de Gülben Ergen. 

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Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

Geçtiğimiz aylarda bir takipçisi Ergen'e "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltmişti. 

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Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

.Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını vermişti. 

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Bakirelik ve silikondan sonra lezbiyenlik açıklaması! Gülben Ergen takipçisinin sorusuna bakın ne dedi.

Bir takipçisinin "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyorlar" yorumuna ise yanıtı şaşırtmıştı. 

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