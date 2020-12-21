Bakirelik sorusu Lerzan Mutlu'yu çileden çıkardı cevabı bakın ne oldu
Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları cevapladı. Bakirelik sorusu ise Mutlu'yu çileden çıkardı.
UçanKuş TV'de Lerzan'la Çok Mutlu programını yapan 43 yaşındaki şarkıcı, son zamanlarda programının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla ön planda. Instagram'ı oldukça sık kullanan Lerzan Mutlu, son olarak Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Gelen sorulara içtenlikle yanıt veren Mutlu, bir takipçisinin mesajı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bakirelik sorusu ile karşı karşıya kalan Mutlu'nun cevabı sert oldu.
Şarkıcı, "Bakire misin?" sorusuna, "Aptal mısın?" yanıtını vererek, şaşkın emoji koydu.
Mutlu, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise, "Potansiyel yok bu adamlarda... Bir de zeka alamıyorlar aklımı ben ne yapayım. Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?" cevabını verdi.