Bakır ustası Ali Çavuş Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetrelik top mermisi yaptı

Maharetli usta, ilk olarak 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik imal etti. Bu yöndeki çalışmalarını 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik, Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yaparak sürdürdü.