'Bakanlık teklifi geldi' deyip itiraf etti! Ediz Hun'un son halini gören inanamadı: Uygunsuz filmler çıkınca...
Son olarak ekranlara Savaşçı dizisiyle gelen usta oyuncu Ediz Hun siyasi teklif itirafıyla şaşırttı.
Türk sinemasının 81 yaşındaki usta sanatçısı Ediz Hun, Hürriyet gazetesinden Tuğba Öztürk'e yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşkına çevirdi. Birçok itirafta bulunan usta sanatçının bilinmeyen yönleri ortaya çıktı.
İstanbul doğumlusunuz. Çerkes olan baba Adnan Bey makine mühendisi, Macaristan göçmeni olan anneniz Neşvet hanım ise felsefe öğretmeniydi. Konuşmalarınızda felsefenin ve matematiğin önemine sık sık dikkat çektiğiniz görülüyor. Farklı kültür ve mesleği yapan bir ailenin çocuğu olmak size neler kattı, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Annem ile babam 1934 başında tanışıyorlar. 1936 yılında da evleniyorlar. 22 Kasım 1940’ta da ben dünyaya geliyorum. Ailemin tek çocuğuyum. Zor bir doğum yaptığı için doktorlar anneme ikinci bir doğumu önermemişler. Oldukça iyi ve kültürlü bir anne babaya sahiptim. Sosyal ve fen bilimleri okumuş bir ailenin çocuğu olarak çeşitli alanları merak etmemin sebeplerinden birisi de ailem oldu. Benim için de çok çaba sarf etmişler. O zamanlar tabii harp yıllarına denk geldiği için ailem beni, bin bir güçlükle büyütmüş. Hatta o yokluk yıllarında beni, son kullanma tarihi geçmiş sütleri toplayarak beslemişler.
Türkiye’de ortaokul ve ardından lise... Mezun olduktan sonra da Almanya'daki bir okula diş hekimliği okumaya gittiniz. Eğitiminizin son senesinde İstanbul'a geldiğinizde bir dergi yarışmasında birinci oldunuz. Ve ardından da ‘Genç Kızlar’ filmi ile sinema sektörüyle ilk kez buluştunuz. Bu ilk randevu öncesine girersek sinema sektöründe olmak zihninizde ilk ne zaman canlandı, nerede aktör olmak istediğinize karar verdiniz?
Hayatta yaşadığımız tesadüfler çok büyük önem taşıyor. Her insan, yaşadığı bazı tesadüfler sonucu bir yaşam sürüyor. Almanya’da diş hekimliği okurken 1963 yılında İstanbul’a geldim. Babam Ada’daki evimizde otururken beni birisiyle tanıştırdı. O kişi Sabahattin Sürmeligil ve o yıllarda Acar Film'de müdür olarak çalışıyor. Sürmeligil, tanıştıktan bir iki hafta sonra yanıma geldi.
Olsun, şansını dene: Ben o zamanlar 22 yaşındayım ve daha çok gencim ‘Ediz, Türk sineması kalkınıyor, yarışmalar düzenleniyor. Katılmayı düşünmez misin’ dedi. Ben de o sıralar üniversitede okuduğumu anne ve babamın tiyatrocu, ressam ya da müzisyen olmadığına değindim. Sosyal ve fen bilimleri okumuş bir ailenin çocuğuydum netice itibariyle. ‘Olsun, şansını dene’ dedi ve ben de Ses Mecmuası’nın yarışmasına katıldım. Sonrasında kader beni bir şekilde yönlendirdi.