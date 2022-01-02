'Bakanlık teklifi geldi' deyip itiraf etti! Ediz Hun'un son halini gören inanamadı: Uygunsuz filmler çıkınca...

İstanbul doğumlusunuz. Çerkes olan baba Adnan Bey makine mühendisi, Macaristan göçmeni olan anneniz Neşvet hanım ise felsefe öğretmeniydi. Konuşmalarınızda felsefenin ve matematiğin önemine sık sık dikkat çektiğiniz görülüyor. Farklı kültür ve mesleği yapan bir ailenin çocuğu olmak size neler kattı, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Annem ile babam 1934 başında tanışıyorlar. 1936 yılında da evleniyorlar. 22 Kasım 1940’ta da ben dünyaya geliyorum. Ailemin tek çocuğuyum. Zor bir doğum yaptığı için doktorlar anneme ikinci bir doğumu önermemişler. Oldukça iyi ve kültürlü bir anne babaya sahiptim. Sosyal ve fen bilimleri okumuş bir ailenin çocuğu olarak çeşitli alanları merak etmemin sebeplerinden birisi de ailem oldu. Benim için de çok çaba sarf etmişler. O zamanlar tabii harp yıllarına denk geldiği için ailem beni, bin bir güçlükle büyütmüş. Hatta o yokluk yıllarında beni, son kullanma tarihi geçmiş sütleri toplayarak beslemişler.