Bakanlık o ürünlere de el attı! Artık market raflarında olmayacak

Ambalajında, sloganında hatta rengi ve kıvamında tereyağını taklit eden margarinlere bakanlıktan yasak geldi. ATV Ana Haber’de yer alan habere göre artık margarinler tereyağı izlenimi veren etiketle satılamayacak. Önce nar ekişi soslara ardından da limon soslarına el atan Tarım Bakanlığı margarinleri tereyağı gibi paketliyenlere de dur dedi.