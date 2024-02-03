Bakanlık o ürünlere de el attı! Artık market raflarında olmayacak
Margarinin sağlığa zararlı oluğu konusunda doktorlar hem fikir. Son yıllarda bu konuda ciddi bir bilinç de oluştu. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı tereyağı kullanmaya çalışıyor ancak bazı firmalar margarinlerin ambalajını ve raftaki markasını tereyağına benzeterek pazarlıyor. Neyse ki Tarım Bakanlığı bu duruma müdahale etti ve margarinlerin tereyağı görselleriyle satışı yasaklandı.
Ambalajında, sloganında hatta rengi ve kıvamında tereyağını taklit eden margarinlere bakanlıktan yasak geldi. ATV Ana Haber’de yer alan habere göre artık margarinler tereyağı izlenimi veren etiketle satılamayacak. Önce nar ekişi soslara ardından da limon soslarına el atan Tarım Bakanlığı margarinleri tereyağı gibi paketliyenlere de dur dedi.
Margarinler uzmanların 'uzak durulması gereken yiyecekler' listesinde en üst sıralarda yer alıyor ama bazı firmalar ambalaj ve isim kandırmacasıyla sağlıklı izlenimi vererek pazarlıyordu.
Konuya dair konuşan Gıda Mühendisi Samet Şahin, "Görselde tereyağı var, ürün üzerinde de tereyağı lezzeti yazıyor. İçeriğinde tereyağından eser yok. Bakın içeriğinde tereyağı altı suyu yazıyor. Renklendirici ve aroma verici maddelerle benzetmeye çalışılmış. Rengini sarıya çevirmek için beta karoten kullanılıyor. Fakat baktığınızda bu bir margarin" dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya konuya dair, "'Tereyağı aromalı margarin' diyor. Aslında bu tereyağı anlamına gelmiyor. Tereyağı kokusu verilmiş margarin anlamına geliyor. Margarinler doymuş yağlar olarak da kalp ve damar hastalıkları açısından aslında son derece sağlıksız yağlar." dedi.