Bakan Vedat Bilgin 'sürprizi' açıklayacak! Milyonlarca emekli bekliyor en düşük maaş ne kadar olacak?
Emekli temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 2022 emekli temmuz zam oranı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'emekliye 1 mayıs müjdesi'ni yarın duyuracak. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının artacağını paylaşmıştı. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 800 bin kişinin yararlanacağı emekli maaşı sürprizini açıklayacak. Taban maaşın artacağını söyleyen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım."
"Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."
Sabah'ta yer alan habere göre Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesaplarsak; Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.
13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.