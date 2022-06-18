Bakan Soylu, MHP'li vekilin kızının nikah şahidi oldu

"Birbirinize çok yakışmışsınız, Allah nazardan korusun"

Nikahta konuşan Soylu, “Birbirinize çok yakışmışsınız Allah nazardan korusun inşallah. Bu güzel evlilik merasimine hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Ancak sadece şahitlik yapmak için gelmedik. Siz medeniyetimizin, gelenek ve göreneklerimizin, siz inancımızın en güzel adımını atıyorsunuz. Biz buraya gelirken hep birlikte her attığımız adım sizin evliliğinizin bereketli hayırlı iffet ve muhabbet içerisinde olması için geldik. İnşallah öyle olacaktır. Bu güzel evlilik merasiminde kıymetli Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler ifade ettiler ki, MHP ve AK Parti milletvekili iki arkadaşımızdan onların evlilikleri ile ilgili onların tecrübeleriyle ilgi onları dinlemenizi isterim" dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını MHP’li vekilin kızı Bilge Atay’a verdi.