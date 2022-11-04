Bakan Nebati’den muhalefete sert TOGG tepkisi: "Bunlar çıkıp ‘nerede’ diye sordular, oda yetmedi..."

Türkiye genelinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Nebati, “AK Parti olarak eser ve hizmet siyaseti anlayışımızdan asla ödün vermedik. İktidarlarımız döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta birçok alanda çalışma yapıyoruz. TOKİ aracılığı ile ülkemizde 1 milyon 170 bin konut üretip, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızın güvenlikli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu anda da 500 sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri hedefimizi de milletimizle paylaştık. Sanayide, teknolojide ve enerjide saymakla bitirilmeyecek çok sayıda hizmetlerimiz var. Biz hizmet siyaseti ile yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz açık, çalışıyoruz” dedi.