Bakan Nebati’den muhalefete sert TOGG tepkisi: "Bunlar çıkıp ‘nerede’ diye sordular, oda yetmedi..."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TOGG’un yerliliği ile ilgili muhalefet tarafından yapılan eleştirilere cevap vererek, “Sizin yerlilik oranınız ne kadar? Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim. Bizim araçlarımız yerli, biz yerli ve milliyiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi programa katılmak için Kastamonu’ya geldi. Bakan Nebati, ilk olarak ”2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, Kastamonu’da yapılan yatırımlar ve ihracat ile ithalat rakamları ile ilgili konuştu.
Türkiye genelinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Nebati, “AK Parti olarak eser ve hizmet siyaseti anlayışımızdan asla ödün vermedik. İktidarlarımız döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta birçok alanda çalışma yapıyoruz. TOKİ aracılığı ile ülkemizde 1 milyon 170 bin konut üretip, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızın güvenlikli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu anda da 500 sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri hedefimizi de milletimizle paylaştık. Sanayide, teknolojide ve enerjide saymakla bitirilmeyecek çok sayıda hizmetlerimiz var. Biz hizmet siyaseti ile yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz açık, çalışıyoruz” dedi.
“Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim”
TOGG’u eleştiren muhalefete seslenen Nebati, “Maalesef, son olarak TOGG’da yaşananlar Türkiye’deki istemezciklerin de gerçek yüzünü çıkaran en önemli göstergelerden, alanlardan birisi oldu. TOGG’un yerli, milli ve elektrikli aracın üretilmesinde temel attığımızda bunlar çıkıp ‘nerede’ diye sordular. Binalar yükselmeye başladığında ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ diyerek dalga geçtiler. Binalar tamamlandığında ‘Nerede üretim tesisi?’ dediler. Tesisler yerine geldiğinde ‘Araç niye inmiyor?’ dediler. Araç banttan inerken ‘Nerede seri üretim?’ demeye başladılar.
Sanki dünyadaki fabrikalar bir anda kurulup üretim yapıyormuş gibi. O yetmedi, aracı görmeye başladıkça, toplum içerisindeki enerjiyi hissettikçe yerlilik oranını sorgulamaya başladılar. Yüzde 51, yüzde 65 olur mu diye sorgulamaya başladılar. Bunları herkes tanıyor, kim olduğunu biliyor. Bunlar köprü yapılırken, ‘yaptırmam’, 3. köprüye gelirken ‘asla yaptırmam’, şehir hastaneleri yaptırılırken ‘niye bunları yapıyorsunuz’, Marmaray, Avrasya Tüneli yapılırken ‘hayır’, İstanbul Havalimanı'nı yaptığımızda ‘bu kadar büyük bir havalimanını ne yapacaksınız’, Sabiha Gökçen’i yaparken ‘buraya uçak inmiyor, niye yapıyorsunuz’ diyenler.