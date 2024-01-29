Bakan Işıhan beklenen haberi verdi! Ev hanımlarına prim desteği geliyor

Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmaların başlatıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, “İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak” dedi.