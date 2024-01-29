Bakan Işıhan beklenen haberi verdi! Ev hanımlarına prim desteği geliyor
Milyonlarca ev hanımının beklediği müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, duyurdu. Bakan Işıkhan, çalışma başlattıklarını belirtti. İşte detaylar…
Ev hanımlarına, prim desteği verilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müjdeli haberi verdi. Kanal 7 yayınına konuk olan Bakan Vedat Işıkhan, konuya ilişkin çalışmayı başlattıklarını duyurdu.
Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmaların başlatıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, “İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak” dedi.
Yerine getireceğiz
Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:
“Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.