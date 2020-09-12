Bakan Hulusi Akar'dan İzmir'de çocukların asker selamına karşılık renkli görüntüler

Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Akar, çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Akar, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.

Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Akar, daha sonra "Ben kimim diye?" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere ve renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu. Bu sırada, Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını 2 kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Akar ve komutanlara teşekkür etti.