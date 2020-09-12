Bakan Hulusi Akar'dan İzmir'de çocukların asker selamına karşılık renkli görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir temasları sırasında parkta oynarken kendisine asker selamı veren çocuklara selamla karşılık verdi. Akar, daha sonra çocukların yanına giderek sohbet etti. Sohbette renkli görüntüler oluştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti. Akar ve komutanlarla çocuklar arasındaki samimi diyaloglar, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Renkli sohbet
Tören mangasını selamlamasının ardından Akar ve komutanlar, karargah binasına doğru yöneldi. Bu sırada yakınlardaki parkta oynayan çocukların oyunlarını yarıda keserek asker selamı vermeleri üzerine Akar, karargah binası yerine park tarafına yöneldi.
Çocukların asker selamına karşılık veren Bakan Akar, daha sonra yanına gittiği çocuklarla bir süre sohbet etti. Akar, çocuklara yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.
Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Akar, çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Akar, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.
Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Akar, daha sonra "Ben kimim diye?" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere ve renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu. Bu sırada, Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını 2 kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Akar ve komutanlara teşekkür etti.