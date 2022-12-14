Bakan gözlerine inanamadı! Rize'de görülmemiş kaza araç havada asılı kaldı
Rize'de, Yasemin Ç. adlı kişinin kullandığı otomobil takla attı. Takla atan araç 2 viyadük köprüsü arasındaki korkuluklarda asılı kaldı. Kazada sürücü Yasemin Çolak ile aracın içinde bulunan 4 yaşındaki kızı Ahsen Belis Çolak, polis ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Rize'de, seyir halinde giden bir otomobilin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobil viyadükte asılı kaldı.
Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Daha sonra takla atan otomobil, iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç, polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı.
Anne ve kızın durumu iyi
Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.