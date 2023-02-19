Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye’deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” dedi.