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Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. 

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Bakan Ali Yerlikaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

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