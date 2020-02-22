Bakan Akar ve komutanlardan şehidimizin evine ziyaret
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib’deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği Bakan Akar, şehit teğmenimizin ailesinin evine gelişinde baba Remzi, anne Munteha ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.
Taziye dilekleri sonrasında şehit teğmenimizin yakınlarının “vatan sağ olsun” sözleri üzerine Bakan Akar, “Bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz, yağmur çamur demeden hem yurt içi hem yurt dışında ülkemizin ve 83 milyonun güvenliği, rahatı, huzuru, özgür, rahat herkesin inancını, düşüncesini yaşayabilmesi için büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla görevlerini sürdürüyor” diye konuştu.
İdlib’de yaşanan sıkıntıların hem Türkiye’nin güvenliğini hem de bölgedeki yüz binlerce masum insanın hayatını tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Bizler de bir taraftan ülkemizin milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan da tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde oradaki mağdur, mazlum, masum insanların da hayatını korumak ve kurtarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam ediyoruz. Bu mücadelede Ali Emre de orada büyük bir kahramanlık, fedakârlıkla bu mücadeleyi sürdürürken şahadet mertebesine erişmiştir" ifadelerini kullandı.
Şehit teğmenimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini yineleyen Bakan Akar şunları söyledi:
"Şunu bilin ki bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Biz gerçekten inançla, ilkelerle inandığımız değerler çerçevesinde sadece kendimize değil tüm çevremize de rahatlık, huzur, güven, istikrar gelsin diye, böylece hepimiz kendimizi güvende bulabiliriz, bunun için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. Atalarımız da hak adalet konusunda mücadeleler verdiler, biz de aynı şekilde bu cennet vatanımızın, 83 milyonun rahat huzur içinde yaşayabilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu ordu sizin ordunuz, bu Silahlı Kuvvetler sizin evlatlarınız bunlar, Ali Emre’nin yaptığı gibi sizlerin rahatı ve huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyabilecek gençlerdir, mensuplarımızdır.