Bakan Akar ve komutanlardan şehidimizin evine ziyaret

Şehit teğmenimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini yineleyen Bakan Akar şunları söyledi:

"Şunu bilin ki bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Biz gerçekten inançla, ilkelerle inandığımız değerler çerçevesinde sadece kendimize değil tüm çevremize de rahatlık, huzur, güven, istikrar gelsin diye, böylece hepimiz kendimizi güvende bulabiliriz, bunun için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. Atalarımız da hak adalet konusunda mücadeleler verdiler, biz de aynı şekilde bu cennet vatanımızın, 83 milyonun rahat huzur içinde yaşayabilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu ordu sizin ordunuz, bu Silahlı Kuvvetler sizin evlatlarınız bunlar, Ali Emre’nin yaptığı gibi sizlerin rahatı ve huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyabilecek gençlerdir, mensuplarımızdır.