Bahşişi geri alan Murat Boz'a İrem Derici'den bomba gönderme!
Vale çalışanına verdiği bahşişin üstünü isteyen Murat Boz'a, İrem Derici'den bomba bir gönderme geldi.
Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Derici'nin muhabirlere yaptığı açıklama Murat Boz'a gönderme olarak algılandı. İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Magazin muhabirlerini gören Derici, ayaküstü soruları yanıtladı.
Bir muhabirin, "İrem hanım biz sizi çektiğimizde yanınıza vale yaklaştığında valeye fazla para verip 'yine gitti 100-200 lira' diyor musunuz?" sorusu üzerine Derici, "Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL’nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın" yanıtını verdi. Şarkıcının bu açıklaması Murat Boz'a bir gönderme olarak algılandı.
Ne olmuştu?
Murat Boz geçtiğimiz günlerde vale olayıyla sosyal medyanın diline düştü. Aslı Enver ve Murat Boz, Eser Yenenler'in düğünü için alışverişe çıktılar, alışveriş sonrasında lüks araçlarına binen ikiliden Murat Boz, vale çalışanına 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı.
Murat Boz, gazetecilerin oradan ayrıldığını öğrendikten sonra, alışveriş merkezinin vale şirketini aradı. Ünlü şarkıcı, verdiği 200 liranın para üstünü, yani 170 lirayı geri istedi.