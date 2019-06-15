Bahşişi geri alan Murat Boz'a İrem Derici'den bomba gönderme!

Bir muhabirin, "İrem hanım biz sizi çektiğimizde yanınıza vale yaklaştığında valeye fazla para verip 'yine gitti 100-200 lira' diyor musunuz?" sorusu üzerine Derici, "Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL’nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın" yanıtını verdi. Şarkıcının bu açıklaması Murat Boz'a bir gönderme olarak algılandı.