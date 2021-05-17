Bahar yorgunluğu nasıl geçer? Hem formda hem de zinde kalmak mümkün

Aşırı beslenmeden uzak durun

Aşırı besin tüketiminden uzak durulmasını tavsiye eden Küçük, "Tabağınıza yeterli miktarda yiyecek koyarak tüketeceğiniz porsiyon miktarına dikkat edin. Öğün atlamamaya dikkat edin. Sağlıklı beslenme için, günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün tüketilmelidir. Öğün atlamamak, hem kan şekerimizin düzende kalmasına, hem de gereksiz atıştırmalarımızın önüne geçecektir. Atlanan öğün, kişinin kan şekeri regülasyonunda düzensizliğe ve çabuk acıkmasına sebep olur. Bunun sonucunda kişi, bir sonraki öğünde daha çok besin tüketir ve böylece vücuduna gereğinden fazla miktarda enerji almış olur. Bu durum, kilo alımlarını beraberinde getirmektedir" diye konuştu.