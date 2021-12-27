Bahar Şahin'e ikinci kez korona şoku! 13 ay sonra yeniden Covid oldu işte son durumu

Oyuncular dünyasından peşpeşe Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Dizi setlerinin aksadığı ve karantina süreci nedeniyle de çekimlerin durdurulduğu son günlerde art arda ünlü isimler koronavirüse yakalanıyor. Camdaki Kız dizisinin başrolü Enis Arıkan'ın ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından güzel oyuncu Bahar Şahin de Covid-19'a yakalandığını duyurdu.