Bahar Şahin'e ikinci kez korona şoku! 13 ay sonra yeniden Covid oldu işte son durumu
Zalim İstanbul dizisinde 'Ceren' rolüyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Bahar Şahin 13 ay arayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Oyuncular dünyasından peşpeşe Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Dizi setlerinin aksadığı ve karantina süreci nedeniyle de çekimlerin durdurulduğu son günlerde art arda ünlü isimler koronavirüse yakalanıyor. Camdaki Kız dizisinin başrolü Enis Arıkan'ın ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından güzel oyuncu Bahar Şahin de Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden corona virüsüne yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu.
“Nur topu gibi Covid olabilir dendi”
Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.
Oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.