Bahar Candan şiddete mi uğradı apar topar hastaneye kaldırıldı!
Yaptığı her paylaşımla gündem olan Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan'ın kardeşinin şiddet gördüğünü ima eden paylaşımları kafaları karıştırdı.
Bu Tarz Benim isimli moda programına katılmalarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, magazin dünyasının ilginç figürlerinden. İkili yarışma bittikten sonra dahi paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Özel hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen iki kardeş tatsız bir gün geçirdi. Nihal Candan, akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan kardeşi Bahar'ı yalnız bırakmadı.
Bir estetik hastanesini etiketleyen Nihal Candan, başta sağlık sorununun bir estetik operasyon komplikasyonu olduğunu düşündürdü.
Ancak Nihal'in daha sonra hikayelerinde kadına şiddete karşı paylaşımlar yapması kafaları karıştırdı.