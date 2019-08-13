Bahar Candan göğsünün göründüğü kareleri paylaşınca olanlar oldu! Tepki topladı
Bir zamanlar birçok kişi tarafından severek izlenen moda programı İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar Candan, yine olay bir paylaşıma imza atarak göğsünün göründüğü fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi.
Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programı olan İşte Benim Stilim'e katılarak tanınan Bahar Candan, son zamanlarda yaptıklarıyla olay olmayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı tuhaf paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Candan, bu sefer bir gece kulübünden paylaşımlarda bulundu.
Bahar Candan, Instagram hesabından bir gece kulübünde giydiği pembe elbisesiyle yaptığı paylaşımlarla tepki topladı. Candan'ın fotoğraflarında göğsünün görünmesini umursamadan paylaşımlar yapması olay oldu.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin tepkisini çeken Bahar Candan, fotoğrafları önce sildi ardından tekrar yükledi.
Candan'ın fotoğraflarına takipçilerinden olumsuz birçok eleştiri gelse de Candan, geri adım atmadı.