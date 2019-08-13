Bahar Candan göğsünün göründüğü kareleri paylaşınca olanlar oldu! Tepki topladı

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programı olan İşte Benim Stilim'e katılarak tanınan Bahar Candan, son zamanlarda yaptıklarıyla olay olmayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı tuhaf paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Candan, bu sefer bir gece kulübünden paylaşımlarda bulundu.