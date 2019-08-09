Bahar Candan arkadaşına sinirlenip tekme tokat girişti açıklaması olay oldu

Annesine küfretmiş, şimdi kardeşlermiş: Görüntülerin yayılmasının ardından hesabından açıklama yapan Candan, olayın 2-3 yıl önce yaşandığını belirterek, arkadaşına dayak atmasının sebebinin küçüklükte annesine küfür etmesi olarak gösterdi. Ayrıca o kişiyle şu anda kardeş gibi olduklarını da sözlerine ekledi.