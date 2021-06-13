Bahar Candan Aleyna Tilki'ye demediğini bırakmadı! Kavgada söylenmeyecek sözler
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'ye söylediği sözler olay oldu.
Youtube'da Zorlu PSM kanalında yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan genç popçu Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Selim'e konuşan Tilki hayalindeki erkeği tarif ettiği sözleri sosyal medyada olay olmuştu.
"Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" diyen Tilki "İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
Snob Magazin'e konuşan Bahar Candan, "Aleyna sen bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosusun. Senin çıkacağın adam sana entelektüel zevkler katmalı." dedi.