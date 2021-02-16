Bacakları doğuştan yok! Korona sayesinde sporcu oldu milli takıma gidiyor
Doğuştan bacakları olmayan Bosnalı 24 yaşındaki Selma Puric, Covid-19 salgınında spora tutkusunu keşfetti. Travnik şehrinde yaşayan ve haftanın belli günlerinde özel antrenmanlar için 2 saat uzaklıktaki Saraybosna'ya giden Puric, oturarak voleybol ve yüzme milli takımlarının da dikkatini çekti.
Doğuştan iki bacağı olmayan Bosna Hersekli Selma Puric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, kaslarını güçlü tutabilmek için başladığı spora tutkusunu fark etti. Ülkenin orta kesimindeki Travnik şehrinde yaşayan 24 yaşındaki genç kız, haftanın belli günlerinde özel antrenmanlar için 2 saat uzaklıktaki başkent Saraybosna'ya gidiyor. Mimarlık bölümünden mezun olan Puric, pozitif tavırları ile dikkat çekerken, genç kızın spordaki azmi ülkesinin oturarak voleybol ve yüzme milli takımlarının da gözünden kaçmadı.
Hayat hikayesini ve spora ilgisinin nasıl başladığını anlatan Puric, Bosna'daki savaş sona erdikten bir süre sonra 1996 yılında dünyaya geldiğini belirterek, "Aslında doktorlar annemin hamileliğinin çok iyi ilerlediğini ve benim sağlıklı olduğumu söylemişler. Neden bacaklarım olmadan doğduğumu bulamadılar. Kimileri buna savaşın ve stresin neden olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
Puric, ilk protezlerini 5 yaşındayken taşımaya başladığını aktararak, "Çocukken epey yaramazdım. Bir şeyi yapamayacağımı anlayana kadar denerdim. Arkadaşlarım yapamadıklarımı yapardı. Benim ise onlardan farklı şeyler yapabildiğimi anlamam için zamana ihtiyacım vardı." dedi.
Salgında hareketsiz kalınca spor yapmaya karar verdi
Puric, spor yapmaya Kovid-19 salgını döneminde karar verdiğini anlatarak, "Hayatım boyunca hep hareket halindeydim. Kendi ağırlığımı sürekli olarak taşıyorum zaten. Bu da benim için bir antrenmandı hep." diye konuştu.