Bacakları doğuştan yok! Korona sayesinde sporcu oldu milli takıma gidiyor

Hayat hikayesini ve spora ilgisinin nasıl başladığını anlatan Puric, Bosna'daki savaş sona erdikten bir süre sonra 1996 yılında dünyaya geldiğini belirterek, "Aslında doktorlar annemin hamileliğinin çok iyi ilerlediğini ve benim sağlıklı olduğumu söylemişler. Neden bacaklarım olmadan doğduğumu bulamadılar. Kimileri buna savaşın ve stresin neden olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.