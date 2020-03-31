Bacak bacak üstüne atmanın yol açtığı sorunlar neler sinir felci yapıyor!

Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmak, hem diz eklem kıkırdağında aşınma olanlarda bu sorunun artışına yol açabilir hem de pıhtı oluşma riski taşıyan kişilerde tehlikeyi artırabilir. Özellikle yüksek tansiyonu olanlarda bu sırada tansiyonun daha da yükseldiğini gösteren bazı çalışmalar var.