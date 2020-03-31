Bacak bacak üstüne atmanın yol açtığı sorunlar neler sinir felci yapıyor!
Gündelik hayatta sık sık yaptığımız bacak bacak üstüne atma hareketi bacakta istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Peroneal sinir felci de bu rahatsızlıklardan biri. Bu sebeple uzun süre aynı pozisyonda bacak bacak üstüne atmamak gerekiyor. İşte bacak bacak üstüne atma alışkanlığının sebep olduğu sorunlar!
Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmak, hem diz eklem kıkırdağında aşınma olanlarda bu sorunun artışına yol açabilir hem de pıhtı oluşma riski taşıyan kişilerde tehlikeyi artırabilir. Özellikle yüksek tansiyonu olanlarda bu sırada tansiyonun daha da yükseldiğini gösteren bazı çalışmalar var.
Damarlarda iltihaplanmalara yol açıyor
Bacak bacak üzerine atma alışkanlığı, 'örümcek damar' oluşma riskini artırıyor. Söz konusu varisli damarlar olduğunda en etkili faktör genler olsa da sıklıkla bacak bacak üstüne atmak da sıkışık damarlarda iltihaplanmalara neden olabiliyor.
Kan damarlarında, kanın yanlış yöne doğru akmasını engelleyen minik valfler bulunur. Bacak bacak üstüne attığınızda, damarlarınızdaki basınç artar ve kan akışı engellenir; sonuç olarak damarlar daralır ve zayıflar. Bu durum, damarlardaki kanın toplanmasına ve damarların şişmesine sebep olabilir.
Peroneal sinir felcine neden oluyor
Belirli bir pozisyonda saatlerce kalmak, peroneal sinir felci adındaki bir soruna sebep olabilir. Bu durum, aynı pozisyonda uzun saatler boyunca oturulduğunda da görülebilir. Peroneal sinir felcine sebep olma olaslığı en yüksek pozisyon ise bacak bacak üzerine atmaktır.